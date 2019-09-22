Захваченные у берегов Камеруна российские моряки освобождены

Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены, они находятся в Германии и скоро отправятся на родину.

Об этом сообщили в посольстве России в Камеруне.

«Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает», — отметили в дипломатическом ведомстве.

15 августа пираты напали на грузовое судно Marmalaita в районе порта Дуала у берегов Камеруна и похитили восемь человек — троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

Позднее с пиратами начались переговоры для определения суммы выкупа.

9 сентября российское посольство в Яунде сообщило, что переговоры перешли в финальную стадию.