Захваченные у берегов Камеруна российские моряки освобождены
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Об этом сообщили в посольстве России в Камеруне.
«Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает», — отметили в дипломатическом ведомстве.
15 августа пираты напали на грузовое судно Marmalaita в районе порта Дуала у берегов Камеруна и похитили восемь человек — троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.
Позднее с пиратами начались переговоры для определения суммы выкупа.
9 сентября российское посольство в Яунде сообщило, что переговоры перешли в финальную стадию.