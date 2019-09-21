Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал военную операцию арабской коалиции в Йемене.

«Поскольку саудовский режим безосновательно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене сегодня, нарушив режим прекращения огня ООН», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он заявил, что «понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии».

Ранее арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.