Зариф прокомментировал военную операцию арабской коалиции в Йемене

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал военную операцию арабской коалиции в Йемене.

«Поскольку саудовский режим безосновательно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене сегодня, нарушив режим прекращения огня ООН», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он заявил, что «понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии».

Ранее арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить