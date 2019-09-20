Эксперт объяснил слова Трампа о возможности удара по объектам в Иране

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.

По словам Блохина, нанесение Соединёнными Штатами удара по Ирану перед выборами президента стало бы для Трампа «политическим харакири».

Аналитик также подчеркнул, что Иран может ответить на действия американцев и подвергнуть опасности их союзников, например Израиль или Саудовскую Аравию.

«Американцы выступают для своих союзников в различных регионах мира в качестве гаранта безопасности. Если они не смогут им её обеспечить, это может ударить по их имиджу во всём мире», — пояснил он.

По мнению Блохина, Трамп в отношении Ирана использует тот же алгоритм, что и в ситуации с Венесуэлой и Северной Кореей.

«Это такой бизнес-подход — оказание информационно-психологического давления, чтобы заставить партнёра сесть за стол переговоров. Риторика воинственная, но Трамп войны не хочет», — заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране.

При этом американский лидер отметил, что он не хочет этого делать.