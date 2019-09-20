Эксперт объяснил слова Трампа о возможности удара по объектам в Иране
- Reuters
По словам Блохина, нанесение Соединёнными Штатами удара по Ирану перед выборами президента стало бы для Трампа «политическим харакири».
Аналитик также подчеркнул, что Иран может ответить на действия американцев и подвергнуть опасности их союзников, например Израиль или Саудовскую Аравию.
«Американцы выступают для своих союзников в различных регионах мира в качестве гаранта безопасности. Если они не смогут им её обеспечить, это может ударить по их имиджу во всём мире», — пояснил он.
По мнению Блохина, Трамп в отношении Ирана использует тот же алгоритм, что и в ситуации с Венесуэлой и Северной Кореей.
«Это такой бизнес-подход — оказание информационно-психологического давления, чтобы заставить партнёра сесть за стол переговоров. Риторика воинственная, но Трамп войны не хочет», — заключил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране.
При этом американский лидер отметил, что он не хочет этого делать.