Эксперт объяснил слова Трампа о возможности удара по объектам в Иране

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
Эксперт объяснил слова Трампа о возможности удара по объектам в Иране
  • Reuters

По словам Блохина, нанесение Соединёнными Штатами удара по Ирану перед выборами президента стало бы для Трампа «политическим харакири».

Аналитик также подчеркнул, что Иран может ответить на действия американцев и подвергнуть опасности их союзников, например Израиль или Саудовскую Аравию.   

«Американцы выступают для своих союзников в различных регионах мира в качестве гаранта безопасности. Если они не смогут им её обеспечить, это может ударить по их имиджу во всём мире», — пояснил он.

По мнению Блохина, Трамп в отношении Ирана использует тот же алгоритм, что и в ситуации с Венесуэлой и Северной Кореей.

«Это такой бизнес-подход — оказание информационно-психологического давления, чтобы заставить партнёра сесть за стол переговоров. Риторика воинственная, но Трамп войны не хочет», — заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране.

При этом американский лидер отметил, что он не хочет этого делать.

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