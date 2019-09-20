Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
- Reuters
«Cамое лёгкое, что я могу сделать, — это сказать: «Давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и всё готово. Всё готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», — приводит его слова РИА Новости.
По словам американского президента, он «мог бы сделать это за минуту», тогда у журналистов «была бы большая история, о которой можно было бы написать».
Также Трамп отметил, что его решение о том, чтобы не торопиться наносить удары по Ирану, показывает не слабость, а силу.
Ранее американский президент заявил о желании «избежать войны» с Ираном.