Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
  • Reuters

«Cамое лёгкое, что я могу сделать, — это сказать: «Давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и всё готово. Всё готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», — приводит его слова РИА Новости.

По словам американского президента, он «мог бы сделать это за минуту», тогда у журналистов «была бы большая история, о которой можно было бы написать».

Также Трамп отметил, что его решение о том, чтобы не торопиться наносить удары по Ирану, показывает не слабость, а силу.

Ранее американский президент заявил о желании «избежать войны» с Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить