В США заявили о важной роли России и КНР в переговорах с Афганистаном

Соединённые Штаты считают важной роль России и Китая в вопросах поддержания мира в Афганистане. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Россия и Китай обеспокоены перспективами (обострения. — RT) ситуации в Афганистане… Если эти две важные региональные страны не будут поддерживать мир, нам будет трудно достичь мирного соглашения»», — приводит ТАСС его слова.

По словам Уэллса, США ведут переговоры с Китаем и Россией, чтобы продвинуться в вопросах достижения мира в Афганистане.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о консультациях России и США по ситуации в Афганистане.

В начале сентября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней.