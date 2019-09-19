В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией
- Reuters
«Я расцениваю это заявление как большое лукавство. Потому что НАТО размещает свои части всё ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о «российской угрозе», — сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что «никто не собирается нападать на НАТО».
«Поэтому надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряжённости. Поэтому, я думаю, что это делается для того, чтобы опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США», — добавил он.
Ранее Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией сократилось.