В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

«Я расцениваю это заявление как большое лукавство. Потому что НАТО размещает свои части всё ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о «российской угрозе», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что «никто не собирается нападать на НАТО».

«Поэтому надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряжённости. Поэтому, я думаю, что это делается для того, чтобы опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США», — добавил он.

Ранее Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией сократилось.