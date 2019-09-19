Эксперт оценил заявление об утрате превосходства НАТО над Россией
- Reuters
Как отметил эксперт, «раньше ставка была на то, что Россия ослаблена» и её вооружённые силы «останутся слабыми».
«Но эти надежды политиков стран НАТО не сбылись. Россия с 2008 года начала масштабную военную реформу, приняла новую госпрограмму вооружений и успешно её выполняет, модернизировала свои вооружённые силы и наглядно показала на примере операции в Сирии, что российские вооружённые силы могут выполнять практически любые задачи. НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит», — обрисовал ситуацию Мураховский.
По его словам, Россия «не усиливала свои группировки на границах стран НАТО».
«Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе «противника», который «становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО». На сегодняшний день таким «противником» выступает Россия. И идёт запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», — добавил Мураховский.
Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией сократилось.