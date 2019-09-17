Трамп заявил, что предпочёл бы не встречаться с Рухани на ГА ООН

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН.
Трамп заявил, что предпочёл бы не встречаться с Рухани на ГА ООН
  • © Reuters

«Я ничего не исключаю, но я предпочёл бы не встречаться с ним», — цитирует Bloomberg Трампа.

Он добавил, что не считает иранскую сторону достаточно готовой к встрече.

Ранее президент США заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США со своими партнёрами изучают варианты шагов по противодействию Ирану.

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