Трамп заявил, что предпочёл бы не встречаться с Рухани на ГА ООН

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН.

«Я ничего не исключаю, но я предпочёл бы не встречаться с ним», — цитирует Bloomberg Трампа.

Он добавил, что не считает иранскую сторону достаточно готовой к встрече.

Ранее президент США заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США со своими партнёрами изучают варианты шагов по противодействию Ирану.