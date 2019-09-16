В МИД России назвали причину увеличения рисков ядерного конфликта

Безответственные шаги администрации США повышают риски ядерного конфликта, заявил в эфире НТВ заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что, говоря ранее о подобном развитии событий, не имел в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны, передаёт РИА Новости.

«Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше», — сказал дипломат.

По его словам, причина заключается «в безответственном поведении американской администрации», которая «не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях».

Он пояснил, что речь идёт о расширении арсенала ядерных вооружений.

Как указал Рябков, такие «игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают всё более тревожный, если не сказать угрожающий характер».

«Мы вынуждены на это реагировать», — добавил он.

Ранее Рябков заявлял, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, контрпродуктивный подход американской стороны в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

Эксперт Игорь Коротченко, комментируя URA.RU слова Рябкова, указал, что это связано с тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.