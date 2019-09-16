ООН осудила атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что международная организация осуждает атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призывает стороны к максимальной сдержанности.
ООН осудила атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
  • Reuters

«Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв Генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию», — приводит РИА Новости его слова.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам.

В иранском МИД отвергли обвинения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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