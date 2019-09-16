ООН осудила атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
- Reuters
«Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв Генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию», — приводит РИА Новости его слова.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам.
В иранском МИД отвергли обвинения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.