ООН осудила атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что международная организация осуждает атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Reuters

«Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв Генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию», — приводит РИА Новости его слова. 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам. В иранском МИД отвергли обвинения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.