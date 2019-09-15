Американский штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.
Американский штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками
  • © pixabay.com

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками», — указал он.

Вместе с этим, по его словам, полиция и местный Минздрав усилят меры в отношении продавцов, которые продают сигареты несовершеннолетним, а власти штата будут продвигать законопроект по борьбе с маркетингом сигарет среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что в США собираются ввести лицензирование смесей для вейпов.

13 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что её ведомство подготовило законопроект о введении акцизов на электронные сигареты.

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