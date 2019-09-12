В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов

Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.

«Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка», — цитирует РИА Новости главу Минздрава и социальных служб США Алекса Азара.

Он уточнил, что производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение своей продукции.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.

30 января Мосгордума приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним.