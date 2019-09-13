Минздрав России предлагает ввести акцизы на электронные сигареты

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что её ведомство подготовило законопроект о введении акцизов на электронные сигареты.
Минздрав России предлагает ввести акцизы на электронные сигареты
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Об этом сообщает РИА Новости.

«На заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости, и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал», — сказала она.

Вместе с этим Скворцова выразила надежду на то, что данный проект закона будет поддержан в ближайшее время.

Ранее кабмин одобрил включение электронных сигарет в антитабачный закон.

В марте интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.

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