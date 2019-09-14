Посол заявил о планах США по покупке порта на севере Греции

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт заявил, что США планируют приватизировать греческий порт Александруполис, который считают стратегически важным объектом энергетической безопасности.

Соответствующее заявление было сделано во время мероприятий по случаю подъёма земснаряда «Ольга», затонувшего в Александруполисе в 2010 году и не позволявшего в полной мере использовать мощности порта.

«Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединённые Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов в области безопасности и экономики», — приводит слова Пайетта пресс-служба американского посольства в Греции.

Он отметил, что инвестиции США в размере $2,3 млн расширят возможности порта и повысят его коммерческую ценность.

«Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов», — добавил посол США.

Ранее депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского президента Дональда Трампа о приобретении острова у Дании.

В середине августа Трамп заявил об интересе к покупке Гренландии.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с ФАН выразил мнение, что подобное заявление Трампа может понравиться многим американским избирателям и положительно отразиться на его рейтинге.