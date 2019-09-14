Посол заявил о планах США по покупке порта на севере Греции
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Соответствующее заявление было сделано во время мероприятий по случаю подъёма земснаряда «Ольга», затонувшего в Александруполисе в 2010 году и не позволявшего в полной мере использовать мощности порта.
«Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединённые Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов в области безопасности и экономики», — приводит слова Пайетта пресс-служба американского посольства в Греции.
Он отметил, что инвестиции США в размере $2,3 млн расширят возможности порта и повысят его коммерческую ценность.
«Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов», — добавил посол США.
Ранее депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского президента Дональда Трампа о приобретении острова у Дании.
В середине августа Трамп заявил об интересе к покупке Гренландии.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с ФАН выразил мнение, что подобное заявление Трампа может понравиться многим американским избирателям и положительно отразиться на его рейтинге.