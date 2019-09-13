Лавров оценил ситуацию вокруг заключения мирного договора с Японией

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений между двумя странами, а также перспективы их развития.

«C 1956 года прошло много времени. Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное — ориентиры их дальнейшего развития», — заявил Лавров в интервью газете «Труд».

По его словам, это подразумевает улучшение взаимодействия Москвы и Токио во всех областях для создания условий по урегулированию двусторонних проблем.

«Готовы к продолжению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее в Кремле признали, что Россия и Япония пока не пришли к решению ряда важных проблем.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке призвал лидера России Владимира Путина сделать всё для подписания мирного договора.

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