Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем
- Reuters
Об этом в эфире телеканала «Россия» сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество, но с сожалением констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем», — приводит его слова Интерфакс.
Он отметил, что в вопросе мирного договора у японской стороны «существуют завышенные ожидания».
«Нахождение развязок по столь жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия», — подчеркнул Песков.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мирным договором.
Он также заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии.