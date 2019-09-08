Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем

В Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.

Об этом в эфире телеканала «Россия» сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество, но с сожалением констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем», — приводит его слова Интерфакс.

Он отметил, что в вопросе мирного договора у японской стороны «существуют завышенные ожидания».

«Нахождение развязок по столь жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мирным договором.

Он также заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии.