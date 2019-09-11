Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

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Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ из базы данных судебной системы США.

«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон.

Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».

Министерство финансов США в январе 2018 года опубликовало «кремлёвский доклад», куда вошло почти всё руководство России и 96 российских бизнесменов с состоянием от $1 млрд.

Как отмечал президент России Владимир Путин, публикация «доклада» является недружественным актом.

Подробнее — в материале RT.

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