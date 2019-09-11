Посол Ирана: танкер Adrian Darya 1 не нарушил обязательств страны
- Reuters
«Несмотря на большое количество угроз со стороны США, танкер продал в открытом море нефть частной компании и не нарушил ни одного обязательства», — сообщает информационное агентство FARS.
В августе Министерство финансов США внесло в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.