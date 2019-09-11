Посол Ирана: танкер Adrian Darya 1 не нарушил обязательств страны

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть частной компании и не нарушил взятых Тегераном обязательств.

«Несмотря на большое количество угроз со стороны США, танкер продал в открытом море нефть частной компании и не нарушил ни одного обязательства», — сообщает информационное агентство FARS.

В августе Министерство финансов США внесло в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.