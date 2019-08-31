США внесли в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1

Министерство финансов США вводит санкции в отношении иранского танкера Adrian Darya 1, который был задержан в Гибралтаре британскими военными по подозрению в перевозке нефти в Сирию.

«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список также попал и пилот иранского судна Ахилеш Кумар.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.