Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру Adrian Darya.

«Свистать всех наверх, в деле по недопущению финансирования террора Ираном», — написал Болтон на своей странице в Twitter. 

Он также обвинил Иран в нарушении санкций и дестабилизации мира. 

«Нельзя позволить танкеру Adrian Darya, направляющемуся в Турцию с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов или в море», — добавил Болтон.

5 июля Болтон назвал в своём микроблоге в Twitter «отличной новостью» задержание нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

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