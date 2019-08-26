Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру
«Свистать всех наверх, в деле по недопущению финансирования террора Ираном», — написал Болтон на своей странице в Twitter.
All hands on deck in the campaign to stop Iran from funding terror, destabilizing the globe, and breaking international sanctions. The illicit oil heading to Turkey on the Adrian Darya 1 must not be allowed off-loaded in port or at sea.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 26 августа 2019 г.
Он также обвинил Иран в нарушении санкций и дестабилизации мира.
«Нельзя позволить танкеру Adrian Darya, направляющемуся в Турцию с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов или в море», — добавил Болтон.
5 июля Болтон назвал в своём микроблоге в Twitter «отличной новостью» задержание нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.