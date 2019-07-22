Болтон в ходе визита в Японию обсудил ситуацию в Персидском заливе

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в понедельник, 22 июля, с официальным визитом в Японию.

Болтон встретился с главой японского МИД Таро Коно и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

«Мы провели очень продуктивную дискуссию по ряду вопросов», — цитирует Болтона Kyodo News.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Токио сыграет свою роль в деэскалации между США и Ираном.

Как сообщалось, Болтон намеревался обсудить в ходе переговоров в Японии вопрос создания международной коалиции для охраны судов на Ближнем Востоке в связи с усилением напряжённости в регионе из-за действий Ирана.

В июне президент США Дональд Трамп обсудил с Абэ нападения на танкеры в Оманском заливе.