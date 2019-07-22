Болтон в ходе визита в Японию обсудил ситуацию в Персидском заливе

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в понедельник, 22 июля, с официальным визитом в Японию.
Болтон в ходе визита в Японию обсудил ситуацию в Персидском заливе
  • Reuters

Болтон встретился с главой японского МИД Таро Коно и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. 

«Мы провели очень продуктивную дискуссию по ряду вопросов», — цитирует Болтона Kyodo News. 

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Токио сыграет свою роль в деэскалации между США и Ираном. 

Как сообщалось, Болтон намеревался обсудить в ходе переговоров в Японии вопрос создания международной коалиции для охраны судов на Ближнем Востоке в связи с усилением напряжённости в регионе из-за действий Ирана.

В июне президент США Дональд Трамп обсудил с Абэ нападения на танкеры в Оманском заливе.

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