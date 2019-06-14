Трамп обсудил с Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе

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Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Японии Синдзо Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе, а также недавний визит японского премьера в Иран.
Трамп обсудил с Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе
  • Reuters

«Два лидера обсудили широкий спектр двусторонних проблем, включая недавнее путешествие премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства вокруг нападения на два танкера в Оманском заливе», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. 

Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.

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