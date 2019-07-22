Болтон проведёт консультации с южнокорейскими чиновниками

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Сеул для консультаций с высшими правительственным чиновниками Южной Кореи.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Приезд Болтона в Сеул намечен на вторник, 23 июля. Американский чиновник планирует провести переговоры с главой президентского управления национальной безопасности Чунг Юй Еном, в том числе стороны поднимут вопросы установления мира на Корейском полуострове и укрепления союза между США и Южной Кореей.

Также Болтон планирует встретиться с главой МИД Кан Ген Хва и министром обороны Чон Ген Ду.

Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что Соединённые Штаты и Северная Корея встречей глав государств, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, фактически объявили о прекращении враждебных отношений.

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