Помпео заявил о прогрессе США и Мексики по миграционному вопросу

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил результаты работы американских и мексиканских властей по предотвращению незаконного потока мигрантов с территории Мексики в Соединённые Штаты.

«Прогресс, которого мы достигли, был существенным, реальным и ощутимым, и безопасность Америки от этого улучшилась... Мы глубоко ценим действия, предпринятые президентом Мексики и министром иностранных дел с целью улучшения наших способностей сдерживать миграцию в Соединённые Штаты», — приводит ТАСС заявление Помпео по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом по миграционному соглашению.

При этом он отметил необходимость дальнейших мер для улучшения ситуации.

«Как вы можете видеть, статистика значительно улучшилась, но мы также знаем, что ситуация, во-первых, должна стать устойчивой, а во-вторых, нам ещё предстоит проделать реальную работу», — добавил американский госсекретарь.

Ранее Эбрард заявил о снижении потока направляющихся в США мигрантов на 56%.

В июле Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительно 2,1 тыс. военнослужащих для борьбы с нелегальными мигрантами.