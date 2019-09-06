В МИД Мексики заявили о снижении потока направляющихся в США мигрантов

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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что принятые мексиканскими властями меры по контролю за миграцией позволили снизить поток направляющихся в США мигрантов на 56%.
В МИД Мексики заявили о снижении потока направляющихся в США мигрантов
  • Reuters

Об этом сообщает Televisa.

«Принятые меры привели к снижению миграционного потока примерно на 56% с мая по август, это снижение происходит благодаря различным распоряжениям, разработанным правительством на основе закона о миграции», — сказал он.

По его словам, Национальная гвардия Мексики принимает активное участие в процессе миграционного контроля.

В июле Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент для борьбы с нелегальными мигрантами.

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