В МИД Мексики заявили о снижении потока направляющихся в США мигрантов

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что принятые мексиканскими властями меры по контролю за миграцией позволили снизить поток направляющихся в США мигрантов на 56%.

Об этом сообщает Televisa.

«Принятые меры привели к снижению миграционного потока примерно на 56% с мая по август, это снижение происходит благодаря различным распоряжениям, разработанным правительством на основе закона о миграции», — сказал он.

По его словам, Национальная гвардия Мексики принимает активное участие в процессе миграционного контроля.

В июле Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент для борьбы с нелегальными мигрантами.