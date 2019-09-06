В МИД Мексики заявили о снижении потока направляющихся в США мигрантов
- Reuters
Об этом сообщает Televisa.
«Принятые меры привели к снижению миграционного потока примерно на 56% с мая по август, это снижение происходит благодаря различным распоряжениям, разработанным правительством на основе закона о миграции», — сказал он.
По его словам, Национальная гвардия Мексики принимает активное участие в процессе миграционного контроля.
В июле Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент для борьбы с нелегальными мигрантами.