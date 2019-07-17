Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на границу с Мексикой

Пентагон разрешил отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства Криса Митчелла.

Отмечается, что всего будут отправлены 2,1 тыс. военнослужащих.

Данные военные будут помогать уже действующему контингенту с материально-техническим обеспечением и воздушным наблюдением.

Ранее Министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военнослужащих для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов, расположенных на границе с Мексикой.

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд бюджетных средств для решения проблем на границе с Мексикой.