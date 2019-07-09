МВБ США запросило увеличить число военных на границе с Мексикой

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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военнослужащих для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов, расположенных на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны США.

По данным телеканала, увеличение числа военных на границе необходимо для оказания помощи службе таможенного и пограничного контроля США.

Как уточняется, губернатор Техаса Грег Эбботт уже дал согласие задействовать служащих национальной гвардии штата, однако Пентагон пока не одобрил данный запрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов, находящихся в центрах размещения в приграничной зоне.

Также он подписал закон о выделении $4,6 млрд для решения проблем на южной границе.

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