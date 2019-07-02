Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд для решения проблем на южной границе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд бюджетных средств для решения проблем на границе с Мексикой. Об этом сообщает Белый дом.