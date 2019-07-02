Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд для решения проблем на южной границе
Отмечается, что документ, в частности, предполагает установление жёстких стандартов работы центров временного содержания нелегальных мигрантов.
Just now: President @realDonaldTrump signed a bill that delivers $4.6 billion for humanitarian assistance and security to our southern border. pic.twitter.com/5kgmNt21Fs— The White House (@WhiteHouse) 1 июля 2019 г.
Ранее Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов, находящихся в центрах размещения в приграничной зоне.
В январе он сообщил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».