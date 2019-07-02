Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд для решения проблем на южной границе

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд бюджетных средств для решения проблем на границе с Мексикой. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что документ, в частности, предполагает установление жёстких стандартов работы центров временного содержания нелегальных мигрантов. 

Ранее Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов, находящихся в центрах размещения в приграничной зоне.

В январе он сообщил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».

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