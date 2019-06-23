Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из Соединённых Штатов на две недели.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе. Если нет, депортация начнется!» — указал он.

18 июня Трамп объявил, что вскоре иммиграционная и таможенная полиция США начнёт депортировать нелегальных мигрантов.

В феврале глава США назвал переговоры с демократами о финансировании возведения стены на границе с Мексикой пустой тратой времени.