Политолог объяснил решение Трампа отправить Болтона в отставку

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Джон Болтон закончил свою работу в качестве человека, который диктует американскую волю в милитаристическом и силовом изложении, разным странам. Бывший советник закончил своё турне силового давления», — пояснил Асафов.

Эксперт добавил, что Трамп входит в избирательную кампанию как миротворец, поэтому любая привязка к «токсичным силовым фигурам», по мнению Асафова, репутационно невыгодна американскому лидеру.

«Президент это понимает. Я думаю, что Болтон ещё вернётся после выборов, поскольку действительно это сильная фигура», — добавил он.

Политолог предположил, что место нового советника займёт республиканец, похожий на демократа.

«Тот человек, который будет с миролюбивой риторикой. Это не будет человек мира, но он будет им притворяться. Если Болтон угрожал, то этот будет увещевать и предлагать мирные варианты», — заключил Асафов.

Ранее Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.

Он выразил благодарность Болтону за его работу, отметив, что сообщит имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.