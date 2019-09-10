В Госдуме прокомментировали решение Трампа уволить Болтона

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
В Госдуме прокомментировали решение Трампа уволить Болтона
  • Reuters

«Я бы оценил это решение позитивно по нескольким основаниям. Во-первых, Болтон — ястреб и безусловный проводник жесточайшего антироссийского курса, противник всех прогрессивных режимов. Он инициатор многих агрессивных внешнеполитических решений Соединённых Штатов. По сути дела, именно бывший советник втянул Дональда Трампа в противостояние с законноизбранными главами государств Латинской Америки», — считает депутат.

По его словам, Болтон поставил президента США в «очень сложное положение по венесуэльскому вопросу».

«Для Дональда Трампа уход Болтона — шанс откреститься от ряда внешнеполитических провалов США, сохранить лицо. Конечно, пока обольщаться рано. Но сам по себе такой сигнал неплох. И если это будет способствовать адекватной ротации, то возможны и некоторые корректировки на российском направлении», — сказал Новиков.

Ранее Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.

Он выразил благодарность Болтону за его работу, отметив, что сообщит имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

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