Американист прокомментировал отставку Болтона

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Американист прокомментировал отставку Болтона
  • Reuters

«Очевидно, что уход Болтона — это лишь вопрос времени. Стивен Бэннон не ужился, Тиллерсон, Макмастер, Болтон тот же и многие другие. Понятно, что эта команда уже стала перетрясаться второй раз. Когда он приходил с первоначальной командой — от неё уже не осталось и следа. Начинается второй цикл», — пояснил Блохин.

По словам эксперта, очевидно, что по многим вопросам Трамп с Болтоном просто расходился во мнениях.

«Болтон вёл сверхагрессивную риторику в отношении того же Ирана, России... Когда Трамп смягчил свою позицию по Северной Корее, то Болтон продолжал делать воинствующие заявления. Понятно, что чувствовался какой-то резонанс. Внешнюю политику определяет всё-таки президент», — добавил он.

Блохин считает, что новый советник по национальной безопасности должен быть сверхлояльным и сверхкомпетентным. 

«Афганистаном в США занимается Залмай Халилзад, бывший представитель США  в ООН, профессионал — он вполне может занять эту должность. Тот же самый Эллиот Абрамс занимается венесуэльским направлением, человек довольно-таки известный в кругах. Но должен быть не только профессионалом и лояльным — отчасти должен быть по духу близким Трампу, таким, который не симпатизировал бы любым военным интервенциям США в мире, не наступал бы на те же грабли, что и Болтон», — заключил эксперт.

Ранее Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.

Он выразил благодарность Болтону за его работу, отметив, что сообщит имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

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