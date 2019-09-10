Медведев назвал G8 ограниченным по составу форматом

Предложение о возвращении России в G8 можно рассмотреть в случае поступления, однако в современном мире такие ограниченные форматы неспособны принимать глобальные решения. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Странно слышать, когда наши партнёры говорят, что, «если Россия исправится, вас в этот формат вернём». По-моему, президент Трамп правда сказал правильную вещь: «Так надо спросить у России, а надо ли это ей?» — цитирует Интерфакс председателя правительства.

Он напомнил, что позиция по возобновлению формата «Большой восьмёрки» была сформулирована президентом России.

«Естественно, мы за то, чтобы общаться на различных площадках. Если будет приглашение, ну, наверно, приглашение можно рассматривать. Но ещё раз хочу подчеркнуть: в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы неспособны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня», — подчеркнул он.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках ВЭФ заявил, что Москва не против восстановления формата G8.

Как указывал глава государства, он не может представить «эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая».

В начале сентября в конгресс США была внесена резолюция против возможного участия России в саммите G7.