Эрдоган заподозрил США в попытке укрыть в Сирии террористов

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США намерены создать зону безопасности в Сирии для террористической организации, а не для Сирии, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заподозрил США в попытке укрыть в Сирии террористов
  • Reuters

Трансляцию его выступления вёл NTV.

«Наши союзники (США. — RT) хотят зону безопасности в Сирии не для нас, а для террористической организации. Мы отвергаем такой подход. Мы ведём переговоры с США по зоне безопасности, однако видим, что мы с ними стремимся к разному», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган прокомментировал удар США по Идлибу.

12 августа в Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.

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