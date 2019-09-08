Эрдоган заподозрил США в попытке укрыть в Сирии террористов

США намерены создать зону безопасности в Сирии для террористической организации, а не для Сирии, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Трансляцию его выступления вёл NTV.

«Наши союзники (США. — RT) хотят зону безопасности в Сирии не для нас, а для террористической организации. Мы отвергаем такой подход. Мы ведём переговоры с США по зоне безопасности, однако видим, что мы с ними стремимся к разному», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган прокомментировал удар США по Идлибу.

12 августа в Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.