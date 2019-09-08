Политолог оценил призыв польского журналиста к диалогу с Россией

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT заявление польского журналиста Лукаша Гадзалы о том, что Польше необходимо налаживать отношения с Россией.

«Его (заявление.— RT) можно только приветствовать. Это трезвое признание геополитической реальности. Мы живём рядом друг с другом, у нас многовековые отношения, пусть и не простые, но тем не менее они существуют. У нас есть огромные возможности для контактов, поэтому та политика, которую проводит часть польской политической элиты, такая патологическая русофобия — этот абсурд постепенно должен уйти. Этот морок не может долго продолжаться», — сказал Почта.

Эксперт отметил: несмотря на то, что Польша является членом Европейского союза, сейчас в объединении начинается период «эгоистической борьбы» крупных стран за свои интересы, где Польша не занимает ведущее место.

По мнению Почты, такую же политику ведут и США, на которых Польша пытается равняться.

«Поэтому надо дружить с соседями, развивать взаимовыгодные отношения... В принципе в России достаточно позитивно относятся к Польше, несмотря на крайности нынешней внешней политики польского руководства», — заключил он.

Ранее польский журналист Лукаш Гадзала высказал мнение, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские государства чаще стали выступать за диалог с Москвой.