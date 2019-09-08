В Польше призвали к диалогу с Россией

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Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
В Польше призвали к диалогу с Россией
  • © Sojka Libor/CTK
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«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.

Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.

Журналист негативно оценил отказ Польши от любого контакта с Россией.

Ранее в Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии.

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