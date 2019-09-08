В Польше призвали к диалогу с Россией
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«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.
Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.
Журналист негативно оценил отказ Польши от любого контакта с Россией.
Ранее в Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии.