В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии. По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении.

Блащак считает вопрос получения репараций от Германии открытым. Он остался доволен тем фактом, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер признал вину своей страны в развязывании Второй мировой войны.

«Если кто-то сделал что-то плохое, то сначала признаёт это», — заявил он.

Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Bild заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии».