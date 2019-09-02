В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии. По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении.

Блащак считает вопрос получения репараций от Германии открытым. Он остался доволен тем фактом, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер признал вину своей страны в развязывании Второй мировой войны.

«Если кто-то сделал что-то плохое, то сначала признаёт это», — заявил он.

Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Bild заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии»

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