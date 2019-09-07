Болтон: На данный момент смягчение санкций против Ирана исключено

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять терроризм».

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Ассада, чем заботиться о своём народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — написал он в Twitter.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 6, 2019

Ранее Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру Adrian Darya 1.

В августе США внесли его в санкционный список.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.