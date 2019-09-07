Болтон: На данный момент смягчение санкций против Ирана исключено

Короткая ссылка
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять терроризм».

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Ассада, чем заботиться о своём народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — написал он в Twitter.

Ранее Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру Adrian Darya 1.

В августе США внесли его в санкционный список.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить