В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Трампа и Конте

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Американский президент Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщили в Белом доме.
В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Трампа и Конте
  • Reuters

«Вчера (5 сентября. — RT) президент Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил двусторонние вопросы», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Ранее Конте, согласившийся вновь возглавить итальянское правительство, сформировал новый состав кабмина.

20 августа Конте ушёл в отставку на фоне политического кризиса в стране. Однако позднее итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение для формирования нового правительства.

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