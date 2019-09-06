В США проведут антимонопольное расследование в отношении Facebook

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что в отношении американской компании Facebook будет проведено антимонопольное расследование.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте генпрокурора.

Отмечается, что Джеймс возглавит данное расследование.

«Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей. С гордостью сообщаю, что я возглавлю двухпартийную команду генпрокуроров, которая намерена расследовать случаи подавления конкуренции и создания рисков для потребителей со стороны Facebook», — указывается в заявлении.

В июне 2018 года глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил об уходе в отставку. Решение последовало после скандала, причиной которого стала массовая утечка данных пользователей соцсети во владение аналитической компании Cambridge Analytica.

Согласно имеющейся информации, общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.

В октябре 2018 года власти Великобритании оштрафовали Facebook на $644 тыс. по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica.