МИД высказался об исключении талибов из террористических списков ООН

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что в настоящий момент рано поднимать вопрос исключения представителей радикального движения «Талибан»* из террористических списков ООН.

«Сейчас временно исключают из списков тех, кто участвует в переговорах, и это договорённость стран. Они в списках ООН, и исключить их не так просто, это вопрос года на три вперёд. Не стоит спешить», — цитирует его ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о завершении девятого раунда переговоров с афганским радикальным движением «Талибан». По его словам, стороны находятся на пороге подписания соглашения.

Отмечается, что Соединённые Штаты, в соответствии с проектом договора с талибами, готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.