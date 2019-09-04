Главы Генштабов России и Франции провели телефонные переговоры

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Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Лекуантром, сообщили в Минобороны России.
Главы Генштабов России и Франции провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждалась подготовка российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2».

Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи 19 августа с российским президентом Владимиром Путиным в Форте Брегансон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Москву для проведения диалога в формате «2 + 2».

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