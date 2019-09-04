Главы Генштабов России и Франции провели телефонные переговоры
- РИА Новости
«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждалась подготовка российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2».
Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи 19 августа с российским президентом Владимиром Путиным в Форте Брегансон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Москву для проведения диалога в формате «2 + 2».