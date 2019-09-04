Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
- РИА Новости
«Это безумная позиция нашего Министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы от нацизма», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, события, которые произошли в Болгарии и в мире после 1944 года, были заранее оговорены СССР, США и Великобританией.
«Всё, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире, всё было оговорено странами, которые принимали участие, — Советским Союзом, США, Великобританией. И это не решение только одного из этих государств», — отметил он.
Экс-министр Болгарии также заявил, что подобная «неадекватная» позиция МИД осложняет отношения с Москвой.
Ранее Болгария предложила Москве пересмотреть «сомнительный исторический тезис» об освободительной роли для Европы войны СССР против Германии в годы Второй мировой войны.
В российском посольстве выразили недоумение в связи с данным заявлением.