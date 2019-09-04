Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

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Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
  • РИА Новости

«Это безумная позиция нашего Министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы от нацизма», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, события, которые произошли в Болгарии и в мире после 1944 года, были заранее оговорены СССР, США и Великобританией.

«Всё, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире, всё было оговорено странами, которые принимали участие, — Советским Союзом, США, Великобританией. И это не решение только одного из этих государств», — отметил он.

Экс-министр Болгарии также заявил, что подобная «неадекватная» позиция МИД осложняет отношения с Москвой.

Ранее Болгария предложила Москве пересмотреть «сомнительный исторический тезис» об освободительной роли для Европы войны СССР против Германии в годы Второй мировой войны.

В российском посольстве выразили недоумение в связи с данным заявлением.

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