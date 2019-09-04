В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

«Я надеюсь, что президент (Болгарии. — RT) скажет, что это недопустимо… А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят «оккупационный режим», — это аморально», — отметил Джабаров.

Сенатор призвал помнить, что мир Европе принёс именно Советский Союз.

Ранее российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии.