Правительство Британии выделит дополнительно £2 млрд на брексит

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Правительство Великобритании готово выделить дополнительные средства в размере £2 млрд в 2020 году на расходы, связанные с выходом страны из Евросоюза, заявил британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид.
Правительство Британии выделит дополнительно £2 млрд на брексит
  • РИА Новости

Стенограмма выступления министра в парламенте опубликована на сайте британского правительства.

«В мои первые дни на посту министра я объявлял о выделении £2,1 млрд на финансирование брексита и подготовку к брекситу без сделки. Сегодня я объявляю, что мы выделяем на подготовку к брекситу ещё £2 млрд в следующем году», — заявил Джавид, представляя план бюджета Британии.

По его словам, такая мера позволит обеспечить готовность страны к «жёсткому» выходу из Евросоюза.

В частности, дополнительное финансирование позволит обеспечить необходимое число госслужащих на границе, улучшит транспортную инфраструктуру и окажет поддержку бизнесу.

Ранее в Еврокомиссии призвали все заинтересованные стороны не рассчитывать на новую отсрочку брексита.

В то же время сообщалось, что британская оппозиция намерена рассмотреть в среду, 4 сентября, законопроект об отсрочке брексита.

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