Правительство Британии выделит дополнительно £2 млрд на брексит
- РИА Новости
Стенограмма выступления министра в парламенте опубликована на сайте британского правительства.
«В мои первые дни на посту министра я объявлял о выделении £2,1 млрд на финансирование брексита и подготовку к брекситу без сделки. Сегодня я объявляю, что мы выделяем на подготовку к брекситу ещё £2 млрд в следующем году», — заявил Джавид, представляя план бюджета Британии.
По его словам, такая мера позволит обеспечить готовность страны к «жёсткому» выходу из Евросоюза.
В частности, дополнительное финансирование позволит обеспечить необходимое число госслужащих на границе, улучшит транспортную инфраструктуру и окажет поддержку бизнесу.
Ранее в Еврокомиссии призвали все заинтересованные стороны не рассчитывать на новую отсрочку брексита.
В то же время сообщалось, что британская оппозиция намерена рассмотреть в среду, 4 сентября, законопроект об отсрочке брексита.