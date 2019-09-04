Польша обозначила на своём поезде Львов и Ровно польскими городами

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В Польше запустили поезд с уникальной дизайнерской картой, на которой украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды обозначили как польские населённые пункты.
Польша обозначила на своём поезде Львов и Ровно польскими городами
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что запуск поезда был связан с годовщиной Второй Речи Посполитой. Помимо карты, на нём также изображён портрет польского политического деятеля Юзефа Пилсудского.

Ранее Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после появления видеоролика, в котором говорится о якобы возможном захвате Румынией части украинской территории в 2022 году.

В мае экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

В апреле член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.

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