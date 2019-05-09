В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

Как отметил парламентарий на своей странице в Facebook, решение России, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме, не сильно отличается от того, что делают другие страны, соседствующие с Украиной.

«За несколько тысяч евро можно стать гражданином Болгарии или Румынии, которая открыто претендует на нашу территорию и даже получила её часть благодаря слюнтяйству Ющенко. Закарпатье давно уже венгерское по своему содержанию и то, что венгры строят там — они строят для себя. «Карта поляка» не имеет статуса паспорта, но подразумевает, что Польша не отказывается от Кресов Всходних. В принципе, если все соседи достигнут полюбовного согласия, от Украины останется несколько центральных областей», — написал он.

По его мнению, данным соседям Украины «всячески помогают те, кто вроде бы напирает на «проукраинскую политику».

Ранее член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.

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