В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины
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Об этом он заявил в программе Onet Rano.
Как указал Нитрас, венгры мечтают об изменении послевоенного порядка.
«Виктор Орбан убеждал нас во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею», — цитирует его Onet.pl.
По его словам, глава Венгрии мечтает о пересмотре границ в Европе.
«Орбан очень опасен и очень умён», — добавил Нитрас.
На портале не указывается, уточнял ли политик, когда именно и при каких обстоятельствах было якобы сделано данное предложение.
В ноябре 2018 года Орбан заявил, что венгерская сторона не надеется на улучшение отношений с Украиной при текущей власти в Киеве.