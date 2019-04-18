В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины

Член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.

Об этом он заявил в программе Onet Rano.

Как указал Нитрас, венгры мечтают об изменении послевоенного порядка.

«Виктор Орбан убеждал нас во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею», — цитирует его Onet.pl.

По его словам, глава Венгрии мечтает о пересмотре границ в Европе.

«Орбан очень опасен и очень умён», — добавил Нитрас.

На портале не указывается, уточнял ли политик, когда именно и при каких обстоятельствах было якобы сделано данное предложение.

В ноябре 2018 года Орбан заявил, что венгерская сторона не надеется на улучшение отношений с Украиной при текущей власти в Киеве.