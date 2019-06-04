В Киеве возбудили дело из-за видео о «захвате» Румынией Украины

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Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после появления видеоролика, в котором говорится о якобы возможности захвата Румынией части украинской территории в 2022 году.
В Киеве возбудили дело из-за видео о «захвате» Румынией Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о подготовке к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

План расследования был обсуждён на оперативном совещании под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Ранее в СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины.

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