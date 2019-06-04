В Киеве возбудили дело из-за видео о «захвате» Румынией Украины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о подготовке к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
План расследования был обсуждён на оперативном совещании под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Ранее в СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины.