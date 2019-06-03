В СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины

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Правоохранительные органы Украины отреагируют на видеоролик, в котором описывается якобы план захвата Румынией части украинской территории, заявил первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов.
В СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины
  • РИА Новости

По словам Баканова, он смотрел видео, а о том, что его приглашают на совместное совещание силовых ведомств, узнал из интернета.

«К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблемы и в других регионах, о которых я доложу на этом собрании, чтобы правоохранительные органы совместно принимали решение», — цитирует Баканова Liga.net.

При этом он отметил, что привлечение внимания к таким видео становится «информационно более мощным поводом для того, чтобы об этом ролике узнали».

В связи с этим он призвал в подобных вопросах «взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать».

Ранее на YouTube появился видеоролик о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созвал совещание с участием руководства силовых ведомств.

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